İsrail’den Türkiye’ye Sert Açıklama!

İsrailli bir yetkili, Türkiye ile Azerbaycan arasında Suriye’deki çatışmaları önlemeye yönelik görüşmeler yapıldığını doğruladı. Çarşamba günü, her iki ülke temsilcileri arasında bir toplantının gerçekleştirildiği belirtiliyor.

KIRMIZI ÇİZGİ İHLALI UYARISI

Gelen bilgilere göre, İsrail, Suriye’de ‘yabancı güçlerin’ konuşlandırılmasında meydana gelecek herhangi bir değişikliğin, özellikle Türkiye’nin Palimra bölgesinde üs kurmasının, “kırmızı çizgi” ihlali sayılacağını ve bu durumun güvenlik kaygılarına yol açacağını belirtti.

Reuters’a konuşan bir Türk hükümeti yetkilisi, bu görüşmelerin amacının Suriye’de istenmeyen olayların önlenmesi ve bir çatışmasızlık ortamının sağlanması olduğunu aktardı. Diğer bir kaynak ise görüşmelerin kapsamı veya zaman çizelgesi hakkında fazla bilgi vermedi, ancak “Bu işleyişin oluşturulması için çabalar devam edecek” dedi. Bu görüşmelerin, iki ülkenin bölgedeki operasyonları arasında olası çatışma veya yanlış anlamaları önleyecek bir iletişim kanalı kurma çabası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teknik görüşmelerin yapıldığını onaylayarak, iki bölgesel güç arasındaki yanlış anlamaları engellemek için bu tür mekanizmaların önemli olduğunu vurguladı.