“İsrail’den UNRWA’ya Yasağı Onaylama Adımı”

İSRAİL, UNRWA’YI YASAKLADI

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasakladı. İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 10’a karşı 92 oyla UNRWA’nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan karar kabul edildi. Bu yasa ile UNRWA’nın İsrail’de herhangi bir ofis açması, hizmet sunması ya da doğrudan ya da dolaylı başka bir faaliyette bulunması yasaklanıyor. Yasanın hazırlayıcı milletvekilleri, gerekçe olarak bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023’teki olaylara karışmış olmalarını ve kendi çalışanlarının Hamas ve diğer silahlı gruplara üye olmalarını öne sürdü.

UNRWA’NIN ROLÜ VE TEPKİLER

Birleşmiş Milletler’in milyonlarca Filistinliye yardım yapan UNRWA, İsrail’in hedefinde yer alıyor. İsrailli milletvekili Sharren Haskel, “Eğer Birleşmiş Milletler bu kuruluşu terörizmden, Hamas destekçilerinden temizlemeye istekli değilse, o zaman halkımıza bir daha zarar veremeyeceklerinden emin olmak için önlemler almak zorundayız. Uluslararası toplum sorumluluk alabilir ve Dünya Gıda Programı gibi, UNICEF gibi ve dünyanın dört bir yanında çalışan diğerleri gibi insani yardımı kolaylaştırmak için uygun kuruluşları kullandıklarından emin olabilirdi” şeklinde ifadelerde bulundu.

GAZZE’DEKİ OPERASYONLARA ETKİLERİ

Söz konusu yasanın, UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki faaliyetlerini etkilemesinden endişe ediliyor. UNRWA sözcüsü Juliette Touma, oylamadan önce yaptığı açıklamada, önerilen yasayı “felaket” olarak tanımlayarak, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki insani yardım operasyonları üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini belirtti. Touma, “UNRWA’nın yerini almayı ve insani yardım sağlamayı amaçlayan önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin Gazze’deki insani yardım operasyonunun en büyük destekçisi olan bir BM kuruluşunu ortadan kaldırmaya çalışması çok çirkin” dedi. UNRWA, binlerce çalışanıyla Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor.