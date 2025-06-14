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İsrail’e ait İki F-35 Vuruldu

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İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP VERİLDİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran gecikmeden misilleme yaptı. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, bu misilleme saldırısına dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra pek çok insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği belirtildi.

PİLOTLAR HAKKINDA BİLGİ YOK

İsrail uçaklarına yapılan saldırının ardından vurulan uçakların pilotlarına dair henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği aktarılıyor.

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