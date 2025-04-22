İsrail, Filistinlileri 52 Gün Aç Bırakıyor

ISRAEL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ ABLUKASI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi’nde 52 gündür sınır kapılarından gıda, sağlık ürünleri ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin geçişi engelleniyor. Bu durum, iki milyondan fazla Filistinlinin “aç bırakma” politikasından etkilenmesine yol açıyor. Normalde, yardımlar Kerem Ebu Salim, Erez ve Zikim sınır kapılarından bölgeye ulaşıyor.

İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ

2 Mart tarihinden bu yana İsrail, bu üç kapıdan Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu cümlede, yardım malzemeleri ve yakıt girişinin engellenmesi Filistin halkının maruz kaldığı zor şartları daha da kötüleştiriyor. Gazze’deki Filistin hükümeti, 19 Mart’taki açıklamasında İsrail’in ablukası ve sınır kapılarının kapanmasının etkisiyle bölgenin “kıtlığın ilk aşamalarına” girdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze’deki insani krizin Ekim 2023 itibarıyla en kötü seviyeye ulaştığını belirtirken, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İnsani yardım, pazarlık kozu ve savaş silahı olarak kullanılıyor. Kuşatma kaldırılmalı, insani yardım akışı sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı, ateşkes yeniden sağlanmalı” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ VE ACİL DURUM

Gazze’deki Filistin hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, “2,4 milyon Filistinli, ciddi ölçüde ve felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşıyor” dedi. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) değerlendirmesine göre, Gazze’deki krizin yarım milyondan fazla kişiyi kıtlığın en yüksek seviyesi olan 5. aşamaya sürükleme tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Sevabite, “Gazze’nin yakın bir kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bölgenin bazı kesimlerinin de kıtlık içinde olduğunu” belirtti. Ayrıca, Gazze’deki Filistinlilerin büyük çoğunluğunun yaşamının, sınır kapılarının kapanması ve abluka sebebiyle yardımlara bağlı hale geldiğini kaydetti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ

Sınır kapılarının kapatılması, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sektörünü ciddi şekilde etkiledi. Sevabite, “7 Ekim 2023’ten bu yana bombalama ve ilaç kıtlığı nedeniyle 38 hastane hizmet dışı kaldı” diyerek bu durumu vurguladı. Yaralıların tedavi yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, su ve sanitasyon konusundaki sıkıntılara da dikkat çekildi. Gazze’deki arıtma tesislerinde yakıt girişinin engellenmesi, nüfusun yüzde 90’ından fazlasının içme suyuna erişememesine neden oluyor. Bu durum, su kirliliği ve hijyen eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor.

GIDA NOKSANLIĞI VE KAYIPLAR

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze’deki ailelerin günlük öğünlerini azaltmak zorunda kaldığını ve bunun kilo kaybına yol açtığını belirtti. Yalnızca az sayıda konserve gıdayla beslenmek zorunda kalan Filistinlilerin hayır kuruluşlarından gelen yardımların da engellendiği ifade edildi. Bu bağlamda, çocukların ve kadınların en yoğun şekilde etkilendiği, onların beslenme yetersizliği ve sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

ÇOCUK FELCİ AŞISINDAKİ ENGELLEME

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşısının girişinin 40 gündür engellediğini ve bunun 602 bin çocuğu kalıcı felç riskiyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi. Yetersiz beslenme ve içme suyu eksikliği nedeniyle çocukların ciddi sağlık sorunları yaşama ihtimali artıyor. Bu duruma bir an önce çözüm bulunması önemli bir konu olarak kaydediliyor.