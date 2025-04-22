İsrail, Filistinlileri 52 gündür aç bırakıyor!

İNSANLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’nde 52 gündür sınır kapılarından gıda, sağlık malzemesi ve yakıt gibi ürünlerin geçişini durdurarak iki milyondan fazla Filistinliyi “aç bırakma” uygulamasını sürdürüyor. Normalde Gazze’ye yardımlar, Kerem Ebu Salim, Erez ve Zikim isimli üç sınır kapısından ulaşıyor. 2 Mart’tan itibaren bu kapılardan yardımların girişini tamamen durduran İsrail, bölgeye yardım ve yakıt girişini de engelledi. 19 aydır devam eden soykırım sonucunda yoksullaşan ve dış yardımlara bağımlı hale gelen Filistin halkının durumu, sınır kapılarının kapanmasıyla daha da kötüleşti. Gazze’deki Filistin hükümeti, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, “kıtlığın ilk aşamalarına” girildiğini bildirdi.

İNSANİ YARDIMLARIN DURDURULMASI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’da Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze’deki insani krizin en kötü seviyeye ulaştığını söyledi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İnsani yardım, pazarlık kozu ve savaş silahı olarak kullanılıyor. Kuşatma kaldırılmalı, insani yardım akışı sağlanmalı, esirler serbest bırakılmalı, ateşkes yeniden sağlanmalı.” dedi. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, “2,4 milyon Filistinli, ciddi ölçüde ve felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşıyor.” şeklinde açıklama yaptı. IPC değerlendirmesine göre bölgedeki krizin, yarım milyondan fazla kişinin en yüksek kıtlık seviyesi olan 5. seviyeye sürüklenme tehlikesi taşıdığı belirtildi.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ ALARM VERİYOR

Gazze’deki Filistin hükümeti, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle gıda güvensizliğinin alarm verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Onlarca fırının yakıt ve buğdayın tükenmesi sebebiyle çalışmalarını durdurduğunu, bazı uluslararası programların gıda dağıtımını askıya almak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle 50 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ FELÇ OLDU

Sınır kapılarının kapatılması, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sektörünü olumsuz etkiledi. Sağlık sektöründeki ilaç ve malzeme yetersizliği nedeniyle, 38 hastane hizmet veremez hale geldi. Yaralılar ve hastalar tedavi yetersizliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, okul ve cami gibi yerler yaralılara barınma alanı olarak kullanıldı. Sevabite, “Gazze’de su ve sanitasyon sorunları da yaşanıyor.” diyerek durumu aktardı.

AÇLIK VE YAŞAM KALİTESİ

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze’deki ailelerin günlük yemeklerini minimuma indirmek zorunda kaldığını belirtti. Örgüt, Gazze’deki Filistinlilerin çoğunun, piyasada bulunan az sayıda konserve ile beslenmek zorunda kaldığını açıkladı. İsrail’in insani yardımların girişini engellemesi, hayır kurumlarının faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiliyor.

KRİZİN ETKİLEDİĞİ NÜFUS

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in işlediği suçların Gazze nüfusunun üçte iki’sini oluşturan çocuklar ve kadınlar üzerinde ağır etkiler yarattığını bildirdi. Abdulkadir, “Çocukların, bağışıklık sistemlerinin zayıflaması ve yetersiz beslenme nedenleriyle yavaş ölüm riski altında olduğu” uyarısını yaptı. Medya Ofisi ise 16 Nisan’da, gıda ve su krizinden dolayı 1,1 milyon çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşadığını duyurdu.

ÇOCUK FELCİ AŞISI RİSK ALTINDA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 40 gündür çocuk felci aşısının girişini engellediğini açıkladı. Aşıların tedarikindeki engel, 602 bin çocuğun kalıcı felç ve kronik rahatsızlık riskiyle karşılaşmasına yol açabilir. Ayrıca, yetersiz beslenme ve içme suyu eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşanabileceği vurgulandı.