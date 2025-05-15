İsrail Gazze’de 2 Gazeteciyi Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye düzenlediği saldırılara devam ediyor. Bu saldırılar sadece sivilleri değil, aynı zamanda bu soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail ordusunun bombardımanları altında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı hakkında bilgi verildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERDEN BAZILARI

İsrail ordusu tarafından Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, Aksa’nın Sesi Radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur’un aile üyeleriyle birlikte yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca, Quds News Network’te görevli Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu’nun da İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

GAZETECİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ ARTMAKTA

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde soykırımların sürdüğü belirtiliyor ve bu süreçte öldürülen gazeteci sayısının 217’ye ulaştığı kaydediliyor. Gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması, öldürülmesi ve suikastlara maruz kalmaları ise şiddetle kınanıyor. Dünyadaki gazetecilik dernekleri, Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu eylemlerin kınanması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yapılan açıklamada, uluslararası medya ve toplumun “İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik öldürme eylemlerine son vermesi için caydırıcı yaptırımlar uygulaması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçmesi” gerektiği vurgulandı. Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki gazetecileri “Filistinlilerin sesini susturmak, gerçeği gizlemek ve haberlerin kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü” belirtiyor.