İsrail, Gazze’de Büyük Operasyon Başladı

İSRAİL, GAZZE’DE OPERASYONUNU KESİNLEŞTİRDİ

İsrail, “Gazze’nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor” ifadesini kullandı. İsrail ordusu, 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kenti için sözde “insani arayı” sonlandırarak, bunu “tehlikeli savaş bölgesi” ilan etti. Yapılan resmi yazılı açıklamada, Gazze kenti Tel Aviv yönetimi tarafından gerçekleştirilecek saldırılardan çıkarıldığı duyuruldu. Ayrıca, işgal edilmeye planlanan Gazze kenti, “tehlikeli savaş bölgesi” olarak tanımlandı. Bu kararın ardından, İsrail ordusunun Gazze kenti ve çevresindeki saldırılarını daha da artırması öngörülüyor.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL ETMEK İSTİYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesiyle ilgili planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme hedeflerini ifade etti. İsrail medyasında yer alan bazı haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu işlemin eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılarla birlikte işgal edilecek. İkinci aşama ise, büyük oranda harabeye dönmüş Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali olarak öngörülüyor.

GAZZE TARİHİ ABLUKADA

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında bulundurmuştu. Bugün ise yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 18 yıldır ağır bir abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.