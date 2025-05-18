İsrail, Gazze’de Kara Harekâtı Başlattı

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzey ve güney alanlarında geniş kapsamlı bir kara harekatı başlattığını duyurdu. “Gideon’un Savaş Arabaları” adı altında yeni operasyonunu açıklayan İsrail, Gazze’deki askeri faaliyetlerin daha da genişletileceği sinyallerini vermişti.

ORDUNUN HEDEFİ KALICI İŞGAL

Bu operasyonun “işgali kalıcı hale getirmeyi” amaçladığı iddia ediliyor. İsrail’in devam eden yoğun bombardımanları ve kara saldırıları, bir halkın toplu olarak cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik bir biçimde yok edilmesi anlamına geliyor.

İSRAİL ORDUSU SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun saldırılar sonucunda en az 464 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 418 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.