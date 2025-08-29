İsrail Gazze’de Saldırılara Başladı!

BÜYÜK OPERASYONUN BAŞLANGICI

İsrail, Gazze’de süregelen katliamına ara vermeden devam ediyor. Yeni işgal planıyla ilgili harekete geçildi. Son dakika bilgilerine göre, İsrail yöneticileri “Gazze’ye yapılacak saldırının ilk aşaması başladı. Şu anda Gazze kentinin dış mahallelerine büyük bir operasyon yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İŞGAL PLANI VE SALDIRILAR

Yapılan açıklamalar, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor. Gazze’de gerçekleşen saldırılar, hem sivil halkı hem de altyapıyı etkiliyor. İşgal planı çerçevesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, uluslararası tepkiye neden olmakta. Gazze’deki durum, her geçen gün daha da kritik bir hal alıyor.