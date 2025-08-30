İsrail, Gazze’de Yardımları Durdu

YARDIM OPERASYONLARI DURUYOR

İsrailli bir yetkili, yaptığı açıklamada, yakın zamanda Gazze kentine gerçekleştirilen havadan yardım operasyonlarının durdurulacağını ve kuzeye yönlendirilen yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını aktardı. Bu karar, yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alındığı ifade ediliyor.

GAZZE “SAVAŞ BÖLGESİ” OLARAK TANIMLANDI

İsrail ordusu, Gazze kentini Hamas’ın kalesi olarak tanımlayarak burada bulunan tünel ağlarının hala aktif durumda olduğunu bildirdi. Kent çevresindeki bombardımanlar son dönemlerde artış gösterdi. Gazze’deki savaş süreci 23. aya ulaşırken, can kaybı sayısı 63 bini geçmiş durumda.

YARDIMDA KRİZ YAŞANIYOR

Son birkaç hafta içinde neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardım operasyonları son günlerde sonlandırıldı. İsrail ordusu, yardımların neden durakladığına ve nasıl devam edeceğine dair soruları yanıtsız bırakıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye doğru gitmeleri çağrısı yaparak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu açıkladı.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ RİSKİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentinde gerçekleştirilmesi planlanan geniş çaplı tahliyenin insani krizi daha da ağırlaştıracağına dikkat çekerek, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler, sadece geçen hafta 23 bin kişinin Gazze kentini terk ettiğini bildirdi. Ancak göç edenler, güneyde de altyapının çökmüş durumda olduğunu ve yeni gelenleri kabul edecek kapasitenin bulunmadığını belirtiyor.