“İsrail, Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi”

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail, Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 10’u aynı aileden olmak üzere en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Beyt Lahya’ya düzenlenen hava saldırılarında toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Han Yunus’ta, El-Fera ailesine ait bir evin bombalanması sonucu aile üyelerinden 10’unun yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Beyt Lahya’nın batısındaki Atatra bölgesinde ise silahlı insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Filistinlilerin toplandığı noktada iki kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralının bulunduğu belirtiliyor.

YENİ ATEŞKES TEKLİFİNE İLİŞKİN UMUT

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrail basını, Gazze’de yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması için Mısır’ın sunduğu yeni tekliften bahsetti. Devlet televizyonu KAN, İsrail ile Mısırlı yetkililer arasında yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri yapıldığını aktarıyor. Mısır’ın teklifinin, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu iki teklif arasında bağlantı amaçladığı bildiriliyor. İsrailli yetkililer, görüşmelerde yakın gelecekte ilerleme kaydedilebileceği yönünde umut verici ifadeler kullanıyor. Mısır’ın teklifinin, Gazze’de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ile Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında sekiz İsrailli esirin salıverilmesini içerdiği vurgulanıyor.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE YENİ GELİŞMELER

5 Nisan’da, Mısır’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail ve Hamas’a yeni bir teklif sunduğu öne sürülmüştü. Bu teklifte, arabulucuların sunduğu beş İsrailli sağ esirin serbest bırakılması ile 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin salıverilmesine yönelik bir düzenleme olduğu ifade edildi. Daha sonraki bilgiler ise, teklifin değiştiği, buna göre İsrailli dokuz esirin serbest bırakılması ve iki cenazenin teslim edilmesi karşılığında 70 gün sürecek ateşkes ile 2 bin 500 Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı yönünde oldu. Teklifin içeriğine dair resmi bir açıklama gelmedi.