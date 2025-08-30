İsrail Gazze’ye Saldırdı: 61 Kişi Öldü

İSRAİL ORDU SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarını durmaksızın sürdürüyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze kentinin merkezi konumundaki Vahde Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen bombardıman sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitiriyor. Bunun yanı sıra, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesinde de saldırılar gerçekleşiyor.

SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI YAŞANIYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeydoğusunda yer alan Zerka bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin yaralanması kaydediliyor. Ayrıca, kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybediyor. Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik yapılan diğer saldırılarda toplamda 49 Filistinli daha hayatını kaybediyor.