Dünya

İsrail Gazze’ye Saldırdı: 61 Kişi Öldü

israil-gazze-ye-saldirdi-61-kisi-oldu

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE KATLİAMA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sağlık kuruluşlarından ve görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze kent merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivil halkın bulunduğu bir alana düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitiriyor.

GAZTE’DE CAN KAYBINA YOL AÇAN SALDIRILAR

Kuzeyde yer alan Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de İsrail ordusu tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildiriliyor. Kuzeybatıda bulunan “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, açılan ateşte yaşamını yitiriyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik başka saldırılarında ise toplamda 49 Filistinli daha hayatını kaybediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da Motosiklet Sürücüsüne Ceza Verildi

Kapaklı'da polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, kovalama sonucu yakalandı. Sürücüye 67 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.
Gündem

Feci Kaza Ünye’de Meydana Geldi

Ordu'da bir tarım aracı şarampole devrildi; kazada 1 çocuk dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.