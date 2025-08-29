İsrail Gazze’ye Saldırdı: 61 Kişi Öldü

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE KATLİAMA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sağlık kuruluşlarından ve görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze kent merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivil halkın bulunduğu bir alana düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitiriyor.

GAZTE’DE CAN KAYBINA YOL AÇAN SALDIRILAR

Kuzeyde yer alan Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de İsrail ordusu tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildiriliyor. Kuzeybatıda bulunan “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, açılan ateşte yaşamını yitiriyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik başka saldırılarında ise toplamda 49 Filistinli daha hayatını kaybediyor.