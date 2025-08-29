İsrail Gazze’ye Yeni Saldırılar Düzenledi

GAZZE’NİN İŞGAL PLANI DEVREDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesinin onayını aldığı Gazze’yi “tamamen işgal” planı uygulamaya alınmış durumda. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde başlatılan ön operasyonlarla saldırının ilk aşamalarının gerçekleştirildiğini ve şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyonun yapıldığını açıkladı. Ayrıca, ordu bugün iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını da belirtti. İsrail basını, rehinenin 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu aktardı.

ZAFAF PLANINDA ATEŞKES YOK

İsrail ordusu, Gazze’deki insani amaçlarla ilan edilen geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını açıkladı. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” ifadesi yer aldı. Geçtiğimiz aylarda, “İnsani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkes, saat 10:00 ile 20:00 arasında başlayacak” bilgisi verilmişti. Bu ateşkes kararı, dünya genelinde artan uluslararası eleştirilerin ardından alınmıştı ve kararın Birleşmiş Milletler ile uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde alındığı belirtilmişti.

MAHALLELER YIKILIYOR, AİLELER YERİNDEN EDİLİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek amacıyla Gazze Şehri’nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahalleleri yıkmaya devam ediyor. Filistinli aileler, tekrar yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınma haklarından mahrum bırakılıyor. Hamas, bölgede ele geçirme ve kontrol sağlama kararını savaş suçu olarak nitelendirmişti. Ağustos ayı başlarında, İsrail işgaline yönelik hazırlıklar için Gazze sınırına birliklerini yığma işlemlerine başladığı bildirildi.

SALDIRILARDA 34 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği yeni saldırılarda, Gazze’deki hastanelerden alınan bilgilere göre 34 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenler arasında yardımlara ulaşmaya çalışan 6 kişi de bulunuyor. Kaynaklar, hayatını kaybedenlerden en az üçünün Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail’in açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini aktardı.

İŞGAL PLANI İÇİN 5 ŞART

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’deki işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü. Bu şartlar arasında; Hamas’ın silahsızlandırılması, 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol etmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif olabilecek sivil bir yönetimin kurulması bulunmaktadır. Plan çerçevesinde, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması bekleniyor.