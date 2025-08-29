İsrail, Gazze’yi İşgal İçin Hareket Geçti

GÜVENLİK KABİNESİ TARAFINDAN ONAYLANAN PLANA GEÇİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planını devreye soktu. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde ön operasyonları başlatarak, şehrin dış mahallelerinde büyük bir askeri faaliyet gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu kapsamda, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, rehinelerden biri, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss.

ATEŞKES GEÇERSİZ HALE GELDİ

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, insani amaçlarla ilan edilen Gazze’deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını duyurdu. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” denildi. Daha önce 27 Temmuz’da yapılan açıklamada, insani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkesin, belirli saatlerde başlayacağı belirtilmişti. Bu ateşkes kararı, uluslararası eleştirilerin artması sonrası alınmıştı ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu sürecin Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla koordineli yürütüldüğünü açıklamıştı.

GAZZE’DE YENİ SÜRÜLMELER

Ordu, Gazze Şeridi’nin en büyük kentsel merkezi olan Gazze Şehri’nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahalleleri yok ediyor. Bu durum, Filistinli ailelerin yeniden yerinden edilmesine ve güvenli bir yere kaçmalarının zorlaşmasına sebep oluyor. Hamas, Gazze’nin ele geçirilme kararını savaş suçu olarak niteliyor. İşgal planının hayata geçirilmesinin ardından, İsrail, ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini sevk etmeye başlamıştı.

YENİ SALDIRILARDA CAN KAYIPLARI

Bu sabah gerçekleştirilen yeni saldırılarda, Gazze Şeridi’nde 34 Filistinli hayatını kaybetti. El Cezire’ye ulaşan hastane bilgilerine göre, şafak vakti düzenlenen saldırılarda, yardım arayan altı kişi de dahil olmak üzere ölenlerin sayısı bildirildi. Ölen yardım bekleyen kişilerden en az üçü, Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınında İsrail’in ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

İŞGALİN SONUCU İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR

İsrail’in işgal planını onaylayan güvenlik kabinesinde, Gazze’deki işgalin sona ermesi için beş şart öne sürüldü. Bu şartlar arasında, Hamas’ın silahsızlandırılması, 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kontrolünü sağlaması ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif bir sivil yönetimin kurulması bulunuyor. Bu plana göre, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması hedefleniyordu. Bu sebeple işgal planının 7 Ekim’de aktive edilmesi öngörülüyordu.