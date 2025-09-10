İsrail, Gelecek Sefer Saldıracak Tehdidi

İSRAİL’İN HAMAS HEYETİNE SALDIRISI

İsrail, ABD gözetiminde Orta Doğu’da ‘mafya devlet’ rolünü sürdürmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, İsrail ordusu, Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilerine yönelik suikast gerçekleştirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıda Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere toplamda 5 üyenin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, bazı yöneticilerin yaralı olarak kurtulduğu ve Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin “başarısız” olduğu ifade edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News yayınına katılarak, Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Katar’a yönelik saldırıyla ilgili bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” savundu.

GELECEK TEHDİTLER

Fox News sunucusunun, “Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını” sorması üzerine, Leiter, “Bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” ifade ederek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.