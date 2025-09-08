İsrail Girişimleri Reddettiğini Belirtti

GİDEON SAAR’IN AÇIKLAMALARI

Gazze’de süregelen insanlık dramı sürerken, İsrail hükümeti yüksek sesle konuşmayı devam ettiriyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında önemli ifadeler kullandı.

MACARİSTAN’IN ORTA DOĞU VURGUSU

Szijjarto, dünya güvenliğini tehdit eden ciddi çatışmaların ortasında bulunduklarını belirterek, “Orta Doğu’daki güvenlik krizi, bu çatışmalar arasında en önemlisi” dedi. Orta Avrupa’nın güvenliğinin, Orta Doğu ile yakından bağlantılı olduğunu ifade eden Szijjarto, bölgede barış, istikrar ve huzur sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Saar, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma girişiminin ciddi bir hata olduğunu savunarak, bu durumun barış sağlanma ihtimalini zedelediğini öne sürdü. Filistin Devleti’nin tanınmasının, bölgede istikrarı bozacağına dikkat çeken Saar, bunun İsrail’in “adımlar atmaya” iteceğini kaydetti.

FİLİSTİN DEVLETİ’NE YÖNELİK TUTUM

Bakan Saar, kendilerini bir Filistin Devleti’ni kabul etmeye zorlamaya yönelik mevcut girişimleri tamamen reddettiklerini dile getirdi. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması durumunda savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edebileceklerini belirtti.