İsrail-Hamas Anlaşmasıyla Rehineler Takas Edildi

Duygusal Anların Yaşandığı Takas Süreci

Duygusal anların yaşandığı takas, Kerem Şalom sınır kapısında başladı. Hamas, İsrail’in “propaganda töreni” eleştirilerine kulak tıkayıp 4 rehinenin cenazesini Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Cenazeler, kimlik belirlemek üzere İsrail güçlerine teslim edildi. Öte yandan, İsrail’in taahhüt ettiği Filistinli mahkumlar, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’nden ayrılıp Ramallah’a ulaştı. Özgürlüklerine kavuşan mahkumları, gözyaşları içinde bekleyen aileleri kucakladı. Peki, neler olmuştu?

Anlaşmanın Son Aşaması

Hamas, 22 Şubat’taki ateşkes anlaşmasının son aşamasında 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı, ancak İsrail, 620 Filistinli mahkumu serbest bırakma sözünü tutmamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, “Hamas’ın esirleri propaganda için kullandığı” iddiasıyla takası ertelediğini bildirmişti. Hamas ise Kahire’deki Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmelerde sorunun çözüldüğünü açıklayarak, takasın eş zamanlı gerçekleşeceğini duyurdu. “Anlaşmanın her aşamasına harfiyen uyulmalı” diyerek sürecin takipçisi olacağına vurgu yaptı.

Bölgedeki Tansiyon ve Gelecek

Filistinli mahkumların sayısı belirsizliğini korurken, bölgede tansiyon bir an olsun düşmüyor. Bu takas, barışa mı yoksa yeni bir çatışmaya mı kapı aralayacak? Dünya nefesini tutarak bu sorunun cevabını bekliyor!