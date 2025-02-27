İsrail-Hamas Arasında Gergin Rehine Takası

DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI TAKAS

Takas süreci, Kerem Şalom sınır kapısında başladı ve duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hamas, İsrail’in “propaganda töreni” eleştirilerine kulak tıkayıp 4 rehinenin cenazesini Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Cenazeler, kimlik teşhisi için İsrail güçlerine ulaştırıldı. Diğer yandan, İsrail’in taahhüt ettiği Filistinli mahkumlar, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’nden ayrılarak Ramallah’a ulaştı. Özgürlüklerine kavuşan mahkumları, gözyaşları içinde bekleyen aileleri karşıladı. Peki, neler yaşandı?

TACİLİ SÜREÇ VE ANLAŞMA

Hamas, 22 Şubat’taki ateşkes anlaşmasının son aşamasında 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Ancak İsrail, 620 Filistinli mahkumu serbest bırakma vaadini yerine getirmedi. İsrail Başbakanlık Ofisi, “Hamas’ın esirleri propaganda için kullandığı” gerekçesiyle takası ertelediğini açıkladı. Hamas, Kahire’deki Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmelerde krizin çözüldüğünü ve takasın eş zamanlı gerçekleşeceğini duyurdu. “Anlaşmanın her aşamasına harfiyen uyulmalı” diyerek sürecin dikkatli bir şekilde takipçisi olacağını vurguladı.

BELİRSİZLİK VE GELECEK TAHMİNLERİ

Filistinli mahkumların sayısı belirsizliğini korurken, bölgedeki tansiyon bir an bile düşmüyor. Bu takas, barışa mı yoksa yeni bir gerilime mi zemin hazırlayacak? Dünya, bu belirsizlik içinde nefesini tutarak gelişmeleri takip ediyor!