İsrail Hava Saldırısında Hamas Yetkilisi Öldü

HAMAS’IN AÇIKLAMALARI

Hamas, Telegram sosyal medya platformunda yeni bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi. Berdevil’in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının, kurtuluş ve dönüş mücadelesinin kaynağı olacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Filistinlilerin iradesini ve kararlılığını etkileyemeyeceği vurgulandı. İşgal sona erene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Namaz Kılarken Hayatını Kaybettiler

Reuters haber ajansının aktardığına göre Hamas, Berdevil ve eşinin namaz kılarken İsrail füzesinin çadırlarına isabet ettiğini duyurdu. İsrailli yetkililer bu konuda henüz bir resmi açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başladı.