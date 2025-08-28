İsrail Havadan Saldırı Düzenledi

Dünya

SURİYE ORDUSU GÖZETLEME CİHAZLARI BULDU

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, başkent Şam’ın güneyindeki Küsve bölgesinde bulunan Mani Dağı çevresinde tarama yapan Suriye ordu birlikleri, gözetleme ve dinleme cihazları tespit etti. Cihazlara müdahale edilmek istendiği sırada bölgenin İsrail’in hava saldırılarına maruz kaldığı bildiriliyor. Haberde, “Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor” ifadesi yer aldı.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail hava saldırılarının, bölgedeki ulaşımı engelleme amacıyla sürdüğü aktarılıyor. Haberde, “Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı” açıklaması dikkat çekiyor. Gece saatlerinde İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları gerçekleştirdiği, ardından ise detayları belli olmayan bir hava indirme operasyonu yaptığı ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi. Önceki gün öğle saatlerinde İsrail’in yine Küsve bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

