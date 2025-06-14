İsrail: Hedefimiz İran’ın Nükleer Programı

OPERASYONUN ARKA PLANINA DAİR AÇIKLAMALAR

İsrail’in sabah saatlerinde İran’a karşı başlattığı hava saldırıları tüm hızıyla devam ederken, operasyonun sebeplerine dair dikkat çeken açıklamalar yapıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bu saldırıların esas amacının İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçmeye zorlamak olduğunu belirtti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” dedi.

DÖRT TEMEL HEDEF

İsrail kabinesinin onayıyla gerçekleştirilen operasyonun dört ana hedefini sıralayan Hanegbi, bunları şu şekilde özetledi: İran’ın nükleer altyapısını imha etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulları hazırlamak.

KİNETİK YOLLARLA YOK ETMEK OLUMSUZ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesine sahip olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” şeklinde konuştu. Bunun yerine, tarihteki diplomatik çözüm modellerine dikkat çeken Hanegbi, Libya ve Güney Afrika gibi ülkelerin çıkar dengeleri doğrultusunda nükleer silah programlarından vazgeçtiğini hatırlattı. Ayrıca, İran’ın da iyi bir anlaşma ile nükleerden vazgeçebileceği ve bu sürecin başlatılmasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın etkili olabileceğini ifade etti.

Saldırılardan önce ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığı iddialarını ise reddetti. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” şeklinde konuştu.

İRAN İÇİNDE ASKERİ VARLIK VE TIRMANMA

Hanegbi, şu ana kadar hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere dikkat çekti ve İsrail’in hava ve deniz gücünün yanı sıra daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceğinin sinyalini verdi.

NETANYAHU’NUN EMRİ VE ZAMAN KAYGISI

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceye dair bilgiler veren Hanegbi, toplantının son derece kısa sürdüğünü aktardı. Başbakan Netanyahu, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyona onay verdiğini, kimsenin itiraz etmediğini anlattı.