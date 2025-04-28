İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı İstifa Etti

İSRAİL’DE ŞİN BET BAŞKANINDAN İSTİFA HABERİ

İsrail’deki siyasi krizin merkezinde yer alan iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in Başkanı Ronen Bar’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bar, 15 Haziran’da görevini bırakacağını duyurdu.

BAŞARISIZLIK KABULU VE GÖREVDEN AYRILMA NEDENİ

Bar, yaptığı açıklamada 7 Ekim olaylarının önlenmesi konusunda başarısız olduğunu belirtti. Yıllarca birçok alanda faaliyet gösterdikten sonra teşkilatın o gün erken uyarıda bulunmakta başarısız kaldığını ve tüm sistemlerin çöktüğünü dile getirdi. “Anma, cesaret ve fedakarlığı simgeleyen bu özel akşamda bu sorumluluğun yerine getirildiğini ve Shin Bet’in başkanı olarak görevime son verme kararımı duyuruyorum. Vatana olan sevgim ve devlete olan sadakatim, bu kararım da dahil olmak üzere aldığım her profesyonel kararın temeli” sözlerini kullandı. Bar, Shin Bet’in bağımsızlığını korumanın önemine de dikkat çekerek, teşkilatın siyasi baskıdan uzak kalmasını sağlamak için görevden alınmasıyla ilgili devam eden davada işbirliği yapacağını ifade etti.

NETANYAHU’NUN GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023’te meydana gelen olaylardan dolayı Bar’a güvenmediğini dile getirmişti ve Bar’ı görevden almak istemişti. Ancak Yüksek Mahkeme, Bar’ın görevden alınma kararını dondurarak, Netanyahu’nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. Bar, hükümetin kendisini görevden alma girişimlerine ilişkin Yüksek Mahkeme’ye yeminli ifade vermişti. Yaptığı açıklamalarda, görevden alınma nedeninin profesyonel gerekçeler değil, Netanyahu’nun kişisel beklentileri olduğunu vurgulamıştı.

NETANYAHU’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR VE ÇELİŞKİLER

Bar, Netanyahu’ya “kişisel sadakat” talep etmek ve hükümet karşıtı göstericilerin izlenmesi emrini vermekle suçlayarak, anayasal kriz durumunda Yüksek Mahkeme’nin kararlarına değil Netanyahu’ya itaat etmesi gerektiğinin kendisine açıkça söylendiğini öne sürdü. Netanyahu’nun çalışmalarına ilişkin aldığı, başbakanın sadakat beklentisine aykırı bazı kararları da sıralayarak, Başbakanlık Ofisi’ndeki gizli belgelerle ilgili soruşturmayı başlatma izni vermesi, Kudüs Bölge Mahkemesi’ne Netanyahu’nun güvenlik nedeniyle ifade vermesine izin vermemesi gibi durumları örnek gösterdi. Bar, Netanyahu’nun kendisinden Shin Bet’in hükümet karşıtı protestolara katılanları takip etmesine yönelik talebini de reddettiğini belirtti.