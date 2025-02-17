İsrail İHA’sı Lübnan’da Hamas Üyesini Vurdu

İHA SALDIRISI SAYDA’DA MEYDANA GELDİ

Lübnan’ın resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldı. Saldırının Sayda Belediye Stadyumu yakınıda gerçekleştiği bildirilirken, hemen ardından ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedildi. Basında ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, hedef alınan aracın tamamen yandığı gözlemlendi.

SUİKAST GİRİŞİMİ OLDUĞU İFADE EDİLDİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 12, saldırının suikast girişimi olduğunu bildirerek, “Hamas yetkilisinin” hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Hamas’tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine araçta Hamas’ın Lübnan’daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu belirtti.

MUHAMMED ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan basınına yansıyan bilgilere göre, yaşamını yitiren kişinin Hamas’ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu ifade edildi. Şahin’in, 2 Ocak 2024’te Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye düzenlenen saldırıda ölen Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye yakın bir isim olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail basını, yolsuzluk davaları nedeniyle mahkemeye çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun saldırının gerçekleştiği sırada “acil güvenlik görüşmesi” nedeniyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.