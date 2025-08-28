Gündem

İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı

İHA’NIN DÜŞMESİ VE SONUÇLARI

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesindeki bir iş makinesinin üzerine düştü. İHA’nın inceleme sırasında infilak etmesi sonucu 2 Lübnan askeri yaşamını yitirdi.

TAZİYE İLETİŞİMİ

Yaşanan bu olay sonrası Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna başsağlığı mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” dedi. Başbakan Nevvaf Selam ise, 2 asker için taziye dileklerini iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadeleriyle askerlere olan minnetini dile getirdi.

