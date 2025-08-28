İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı: 2 asker

İHA DÜŞMESİ ve SONUÇLARI

İsrail ordusuna ait bir bomba yüklü insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA’nın inceleme süreci esnasında patlaması sonucunda iki Lübnan askeri yaşamını yitirdi.

TAZİYE MESAJLARI

Bu trajik olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna yönelik bir taziye mesajı iletti. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” diyerek duygularını ifade etti. Ayrıca, Başbakan Nevvaf Selam da iki asker için taziye mesajlarını iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” sözleriyle askerlerin önemine vurgu yaptı.