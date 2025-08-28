İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı, 2 asker öldü

İHA’NIN DÜŞMESİ VE SONUÇLARI

İsrail ordusuna ait bir bomba yüklü insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen insansız hava aracının incelenmesi esnasında infilak etmesi sonucunda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI VE YETKİLİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Bu üzücü olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” şeklinde bir ifade kullandı. Başbakan Nevvaf Selam da, 2 askerin vefatı nedeniyle Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” dedi.