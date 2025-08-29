Dünya

İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı, 2 asker öldü

israil-iha-si-lubnan-da-patladi-2-asker-oldu

İHA OLAYI VE KAYIPLAR

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. İncelenme aşamasında infilak eden insansız hava aracı sonucunda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI VE TEPKİLER

Bu trajik olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Başbakan Nevvaf Selam da 2 askerin vefatı üzerine duyduğu üzüntüyü iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Almanya’da Gazze Eylemi Polis Müdahalesi

Berlin'deki Hackescher'de, gazetecilerin öldürülmesi ve Gazze'deki soykırımı protesto eden bir gösteri sırasında polis, bir kadın göstericiyi gözaltına aldı.
Spor

Beşiktaş, Lausanne’a Yenildi, Avrupa’ya Veda Etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.