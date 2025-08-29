İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı, 2 asker öldü

İHA OLAYI VE KAYIPLAR

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. İncelenme aşamasında infilak eden insansız hava aracı sonucunda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI VE TEPKİLER

Bu trajik olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Başbakan Nevvaf Selam da 2 askerin vefatı üzerine duyduğu üzüntüyü iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.