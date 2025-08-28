Dünya

İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı: 2 asker öldü

israil-iha-si-lubnan-da-patladi-2-asker-oldu

İHA’NIN DÜŞMESİ VE SONUÇLARI

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. İHA’nın incelendiği sırada patlaması üzerine iki Lübnan askeri yaşamını yitirdi.

RESMİ TAZİYE MESAJLARI

Bu acı olay sonrasında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” şeklinde bir ifadede bulundu. Ayrıca, Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” dedi.

