İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı: 2 asker öldü

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ DÜŞMESİ
İsrail ordusuna ait bomba yüklü insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA’nın incelenmesi sırasında patlaması sonucunda iki Lüban askeri yaşamını yitirdi.
TAZİYE MESAJLARI
Olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” dedi. Başbakan Nevvaf Selam da, 2 asker için Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” açıklamasında bulundu.