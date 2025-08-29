İsrail İHA’sı Lübnan’da patladı, 2 öldü

İHA’NI DÜŞÜŞÜ VE CAN KAYBI

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. İHA’nın incelendiği esnada patlaması sonucu 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

BUMUŞ OLAY SONRASINDA TAZİYE MESAJLARI

Bu trajik olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” sözleriyle askerlere başsağlığı diledi. Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için tazielerini iletmek amacıyla Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” şeklinde ifade etti.