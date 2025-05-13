İsrail İle ABD Arasındaki Gerginlik Artıyor

NETANYAHU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini dile getirdi. Maariv gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İsrail’in uzun yıllardır güvenliğini dayandırdığı ABD desteğinden bir ayrışmanın sinyalini veriyor.

İSRAİL – ABD İLİŞKİLERİNDE GERİLİM

Bu çıkış, son dönemlerde hızla gerilen İsrail-ABD ilişkilerinin gölgesinde gerçekleşti. İsrail, Washington’un bölgede atmış olduğu bazı adımlar hakkında kendisine danışmamasından rahatsızlık duyuyor. Siyasal gerginliklere neden olan konular arasında, Hamas ile ABD’li rehineleri üzerindeki gizli temaslar ve Yemenli Husilerle sağlanan ateşkes anlaşması bulunuyor. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump’ın İsrail’i dışarıda bırakarak Suudi Arabistan, Katar ve BAE’ye yaptığı ziyareti Kudüs’te sert biçimde eleştiriliyor.

TRUMP’LA İLETİŞİM KOPMUŞ DURUMDA

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Trump, Netanyahu ile olan doğrudan iletişimini kesmiş durumda. Bazı Arap ülkelerine, Hamas ile görülen zayıf bir anlaşmayı kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı da öne sürülüyor. Bu süreçte ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık bir lüks Boeing uçağını temin etmesi ise “gökyüzünde rüşvet” şeklinde yorumlandı. Tüm bu gelişmeler, Netanyahu’nun açıklamasına zemin hazırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

BAĞIMLILIK İLE İLGİLİ RİSKLER

İsrail’in yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımına uzun süredir bağımlı olması, gelişmiş füze savunma sistemleri ve savaş uçakları gibi birçok alanda Washington’un desteğine muhtaç olmasına neden oldu. Ancak bu yardımlar, beraberinde çeşitli şartları da getiriyor. Netanyahu’nun bu açıklaması, İsrail’in bu bağımlılıktan kurtulmak için ciddi bir irade göstermeye hazırlandığını işaret ediyor.