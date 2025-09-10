İsrail’in Doha’daki Hamas saldırısı sonrası Türkiye’ye tehdit

İSRAİL’DEN KATAR’A HAVA SALDIRISI

İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini görüştüğü bir dönemde Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının hedefinde, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden oluşan müzakere heyeti vardı ve bu operasyona “Kıyamet Günü” adı verildi. Gerçekleştirilen saldırıda, Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk gibi Hamas’ın önde gelen isimleri hedef alındı. Operasyonda, toplam 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA VE SORUMLULUK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat kurumu Şin Bet, ortak bir açıklama yaparak, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” ifadelerine yer verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan saldırıların sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, operasyonun tamamen İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR

Saldırı sırasında, İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinden peş peşe çeşitli paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren Masri, paylaşımlarında Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Türkçe yaptığı paylaşımda “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesini kullanan Masri, “Bugün Katar, yarın Türkiye” sözleriyle devam etti. Masri, İbranice paylaşımında ise “Türkler korkuyor” diyerek, küstahlığını artırdı. Ayrıca, “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” şeklindeki yorumlarını da aktardı.

İSRAİL’DEN TÜRKİYE’YE YÖNELİK DİPLOMATİK AÇIKLAMALAR

Başka bir İsrailli yetkili, bir medya kuruluşuna Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” sözlerini paylaştı.

TÜRKİYE’DEN UYARI: HAMAS’A İLGİLİ HAREKETLER

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Türk yetkililer, Hamas’ı saldırı ihtimaline karşı uyardı. Türkiye’nin birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle iletişim kurarak olası bir İsrail saldırısı konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ettiği ifade edildi. Ayrıca, Mısır’ın da Hamas’ı benzer şekilde uyardığı belirtilerek, grubun liderlerine güvenliğin artırılması önerisinde bulunulduğu kaydedildi.

SALDIRININ SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRMELER

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen saldırının sonuçlarına dair bazı değerlendirmelere yer verildi. Televizyon, İsrail makamlarının o gün “iyimser bir havada olduğunu”, ancak zamanla yerini karamsarlığa bıraktığını belirtti. İsrailli bir güvenlik yetkilisi, KAN’a yaptığı açıklamada, “Saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini” ifade ederek, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlandığına dair ihtimalin bulunduğunu aktardı.