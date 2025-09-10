İsrail’in Doha’daki Hamas saldırısına Türkiye tepkisi

İSRAİL’İN DOHA SALDIRISI

İsrail, dün Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini tartıştığı esnada, Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıya “Kıyamet Günü” adı verilirken, hedefte Hamas’ın üst düzey yöneticileri yer aldı. Saldırıda, Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk gibi ismin ön plana çıktığı, 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve iç istihbarat kurumu Şin Bet, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” şeklinde ortak bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve operasyonun İsrail tarafından yapıldığını duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR

Saldırıyı “korkakça” olarak tanımlayan birçok kişinin tepkisine yol açan olay sırasında, İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinde arka arkaya tartışmalı paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren Masri, Arapça, Türkçe ve İbranice paylaşım yaparak Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Türkçe paylaşımında “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesine yer verirken, “Bugün Katar, yarın Türkiye” sözleriyle bu temayı sürdürdü. İbranice yapılan paylaşımlarda ise “Türkler korkuyor” söylemi dikkat çekti.

RUSYALILARDAN TÜRKİYE’YE AÇIK KAYGI

İsrailli bir yetkilinin Al Arabiya gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dediği bildirildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Türk yetkililer Hamas’ı olası bir saldırıya karşı uyardı. Türkiye’nin, birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle görüşerek dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ettiği ifade edildi. Mısır’ın da benzer bir uyarı yaptığı ve Hamas’ın liderlerine güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda öneride bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL TELEVİZYONU SÜREÇTEKİ BELİRSİZLİKLERİ GÜNDEME GETİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, dün Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının sonuçları hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Televizyon, daha önceleri “iyimser bir hava” olduğunu belirterek, bugün o iyimserliğin kaybolduğunu dile getirdi. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı ve Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali bulunduğunu belirtti. Saldırının ardından, yerel basına konuşan ve kimliği gizli tutulan İsrailli yetkililer, Hamas’ın birçok üst düzey isminin suikast sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.