İsrail’in Gazze’de Can Kaybı 54.321’dir

SOYKIRIM SÜRÜYOR

Gazze’de soykırım devam ediyor. Bölgede yaşayan masum siviller, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, katil İsrail ordusu katliamlarına aralıksız devam ediyor. Yoğun bombardıman altında olan Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİLER

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler verildi. Son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının getirildiği aktarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 729 kişinin de yaralandığını belirtiyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 321’e, yaralıların sayısının ise 123 bin 770’e çıktığı bildiriliyor.