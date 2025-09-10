İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 BİN 656

İSRAİL’İN SÜREN SALDIRILARI VE SİVİLLERİN ÇEKTİĞİ ÇİLE

Gazze’de zor koşullar altında yaşamaya çalışan siviller, açlık, susuzluk ve hijyen eksikliği gibi hayati sorunlarla mücadele ediyor. Bu zorlu şartlar altında insani yaşam koşullarının çok gerisinde bir hayat sürdürmek durumunda kalan halk, bitmek bilmeyen saldırılara maruz kalarak can kayıpları vermeye devam ediyor.

SON DURUM VE CAN KAYIPLARI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından gelen yazılı açıklamalara göre, İsrail’in sürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralının getirildiği duyuruldu. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 12 bin 98 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 462 kişinin yaralandığı belirtildi. Son 24 saat içinde insani yardım bekleyenlere düzenlenen saldırılarda ise 12 Filistinli hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

KAYIPLARIN YENİ RAKAMLARI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 456’ya, yaralananların sayısının ise 17 bin 861’e ulaştığı aktarıldı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 656’ya, yaralı sayısı ise 163 bin 503’e çıkmış durumda. Gazze Şeridi’nde enkaz altında çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.