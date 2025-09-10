İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 656

İNSANLIK DRAMI SÜRGÜNDE

İsrail’in Gazze’deki katliamları devam ediyor. Zor koşullar altında yaşamaya çalışan siviller, açlık, susuzluk ve hijyen eksikliği gibi hayati sorunlarla mücadele ediyor. İnsani sağlıklı yaşam koşullarından uzak bir hayat sürmeye çalışan halk, bir yandan bitmek bilmeyen saldırılarla karşı karşıya kalarak can kayıpları vermeye devam ediyor.

SON DURUMU GÖSTEREN AÇIKLAMALAR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürmekte olan saldırılarıyla ilgili son durumu aktardı. Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralı getirildiği bildirildi. İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 12 bin 98 Filistinli yaşamını yitirdi, 51 bin 462 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde insani yardım almak için bekleyenlere yapılan saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBI RAKAMLARI ARTMAKTA

İsrail-ABD destekli sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucunda, 27 Mayıs’tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 456’ya, yaralananların sayısı ise 17 bin 861’e ulaştı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen bombardımanlarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 64 bin 656’ya, yaralı sayısı ise 163 bin 503’e yükseldi. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü bulunduğu belirtiliyor.