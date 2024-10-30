İsrail’in Gazze’deki Kanlı Saldırıları Devam Ediyor

ATEŞKES GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Tüm dünyada, Hizbullah ve Hamas’ın üst düzey liderlerinin öldürülmesinin ardından bölgede olası bir ateşkes anlaşması yeniden tartışmaya açılırken, İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridi’nde uygulanan ablukanın 25’inci gününe girilirken, İsrail güçleri hem Gazze hem de Lübnan’daki farklı noktalara saldırılar düzenliyor. Son olarak Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde, tarihin en büyük katliamlarından birine neden olan bir saldırı gerçekleştirildi.

BEYT LAHYA’DAKİ KATLAM İHALESİ

Söz konusu saldırı, haftalardır süren ablukayla insani yardımın bölgeye girmesine izin vermeyen İsrail ordusu tarafından yapıldı. Dün Beyt Lahya’daki bir konuta yapılan saldırıda, yerinden edilmiş yaklaşık 200 kişinin sığındığı bina tamamen yıkıldı. Gazze sivil savunma ajansı yaptığı açıklamada saldırıda en az 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, ayrıca birçok kişinin kaybolduğunu duyurdu. Enkaz altında kalanları kurtarmak için gerekli donanıma sahip olmayan yerel halk, yaralıları ve cesetleri kendi çabalarıyla çıkarmaya çalıştı. Bununla beraber, İsrail’in aynı gün içerisinde Gazze’nin diğer bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplamda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD’DEN ENDİŞELİ AÇIKLAMA

Bu olaylar sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı, sivil kayıplar nedeniyle ‘derin endişe duyduğunu’ ifade etti. Saldırılardaki can kaybı ve yaşanan insani kriz, bölgedeki gerginliğin artmasına sebep oluyor.