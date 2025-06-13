İsrail’in Gizli Operasyonu İran’a Yönelik

İSRAİL’İN İRAN’A DÜZENLEDİĞİ SALDIRININ DETAYLARI

Dünya, İsrail’in sabaha karşı İran’a gerçekleştirdiği saldırıyı tartışıyor. Bu saldırının ayrıntıları ise gün yüzüne çıkmaya başladı. İsrail, bu saldırıyı yıllarca süren bir planın sonucu olarak uyguladığını ifade ediyor. İran’da üç aşamalı bir operasyon düzenlendi. İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail’i hedef alan hava saldırılarından önce MOSSAD komandolarının İran’da bir dizi gizli işlem yaptıklarını belirtiyor. Saldırı, Tahran dahil birçok şehirde nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. Ayrıca, İran’ın askeri kademesinin en üst düzey iki komutanı ve nükleer alanda çalışan bilim insanları öldürüldü. 200 savaş uçağı ile gerçekleştirilen bu saldırı öncesinde, İsrail tarihinin en büyük gizli operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği açıklandı.

ÜÇ AŞAMALI PLANIN İLK AŞAMASI

İsrail basınına göre, İran’a yönelik saldırı için uzun süredir bir hazırlık yapıldı. Bu hazırlığın ilk aşamasında, İran’ın merkezindeki hava savunma noktaları hedef haline getirildi. MOSSAD komandoları, birçok stratejik noktaya daha önceden yerleştirilmiş güdümlü silah sistemlerini konumlandırdı. Saldırı gecesi bu sistemler, hava savunma sistemlerine karşı kullanıldı.

İKİNCİ AŞAMA: ELEKTRONİK SALDIRI

İkinci aşamada, sivil araçlara gömülü elektronik saldırı sistemleri devreye alındı. MOSSAD ekipleri, İran’ın radar ve hava savunma ağını etkisiz hale getirmek amacıyla özel teknolojileri sivil araçlarla o bölgeye taşıdı. Bu sistemler, saldırıdan kısa bir süre önce aktif hale getirildi. Böylece İran’ın hava savunma komuta ağı geçici olarak devre dışı bırakıldı.

SON AŞAMA: KAMIKAZE DRONE ÜSSÜ

Son aşamada ise, Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu. MOSSAD, saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü drone’lar yerleştirdi. Saldırı gecesi bu dronelar, İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturan silahların bulunduğu noktaları hedef aldı. Böylece saldırı, dikkatlice planlanmış bir dizi adımın sonucunda gerçekleştirildi.