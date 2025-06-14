İsrail’in Hedefi İran’ın Nükleer Programı

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in sabah saatlerinden itibaren İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun arka planı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların nihai amacının İran’ı askeri baskı yoluyla nükleer programından tamamen vazgeçmeye zorlamak olduğunu belirtti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” dedi.

OPERASYONUN AMAÇLARI BELİRLENDİ

İsrail kabinesinin onayıyla gerçekleştirilen operasyonun dört temel amacını sıralayan Hanegbi, bunları şöyle ifade etti: İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulları hazırlamak.

KİNETİK YOLLARLA HEDEFİ İMHA ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesine sahip olup olmadığına dair gelen soruya Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” yanıtını verdi. Bunun yerine, tarihte örneklerini gördüğümüz diplomatik çözüm modellerine atıfta bulunan Hanegbi, Libya ve Güney Afrika’da bazı ülkelerin, çıkar dengeleri doğrultusunda nükleer silah programlarını sonlandırdıklarını hatırlattı. Hanegbi, bu bağlamda İran’ın da ciddi tavizler vererek fayda sağlayacağı “iyi bir anlaşma” modeliyle nükleerden vazgeçebileceğini ve bu süreci başlatabilecek tek isim olarak eski ABD Başkanı Donald Trump’ı gösterdi.

ABD İLE KRİZ YAŞANMIYOR

Saldırılar öncesinde ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanladı. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” şeklinde konuştu.

İRAN’A YÖNELİK KARA OPERASYONU SINIRI

Hanegbi, hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere değinerek, İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini vurgulayan Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceği sinyalini verdi.

NETANYAHU’DAN ACİL OPERASYON EMRI

Kabinenin saldırı kararı aldığı gece hakkında bilgi veren Hanegbi, toplantının oldukça kısa sürdüğünü aktardı. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini, herhangi bir itirazın olmadığını ifade etti.