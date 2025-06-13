İsrail’in İran’a gizli Operasyonu Başladı!

İRAN’A DÜZENLENEN SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Dünya, sabaha karşı İran’a yapılan İsrail saldırısını yoğun şekilde tartışıyor. Saldırının arka planında yıllar süren bir planlamanın bulunduğu belirtiliyor. Üç aşamalı bir strateji ile gerçekleştirilen saldırının detayları gün yüzüne çıktı. İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran’a düzenlenen hava saldırılarından önce MOSSAD komandolarının ülkede bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

SALDIRI YILLARCA SÜREN HAZIRLIKLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın birçok şehrinde bulunan nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. Saldırı sonucunda İran’ın en üst düzey iki askeri komutanı ile nükleer araştırmalarla uğraşan bilim insanları hayatını kaybetti. Saldırı, 200 savaş uçağı kullanılarak yapıldı ve İsrail tarihinin en büyük gizli operasyonlarından biri olduğu belirtildi. İsrail basını, İran’ın kalbinde üç aşamalı bir saldırı hazırlığı yapıldığını aktarıyor.

ÜÇ AŞAMALI SALDIRI PLANIMIN DETAYLARI

İlk aşamada, İran’ın merkezindeki hava savunma unsurları hedef alındı ve MOSSAD komandoları, stratejik noktalara güdümlü silah sistemlerini yerleştirdi. Bu silahlar, saldırı gecesi hava savunma sistemlerine karşı kullanıldı. İkinci aşamada ise, sivil araçlara yerleştirilen elektronik saldırı sistemleri devreye alındı. İran’ın radar ve hava savunma ağı, MOSSAD’ın taşıdığı özel teknolojilerle etkisiz hale getirildi. Son aşamada ise, Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu; saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü dronelar yerleştirildi. Saldırı gecesi bu dronelar, İsrail için tehdit oluşturan silahların konumlandığı yerlere saldırdı.