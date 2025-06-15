İsrail’in İran’a Saldırıları Devam Ediyor

İSRAİL’DEN İRAN’A ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran dahil Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan şehirlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın olan Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucunda başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusu ise bu konuda “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

İRAN’IN İNGİLİZ DESTROYERİ ENGELLENDİ

İran Deniz Kuvvetleri, bir İngiliz Destroyer Gemisi’nin Hint Okyanusuna girdiğini ancak İran istihbaratının bu geminin hareketlerini engellediğini duyurdu. Ayrıca, İran devlet televizyonlarından edinilen bilgilere göre, İsrail’in Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar düzenlediği aktarıldı.

İSRAİL’DE OHAL UZATILDI

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00’ye kadar uzatıldığını bildirdi. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Ayrıca kritik sektörler dışında iş yerleri kapanacak. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

ABD’DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medya kuruluşu Walla’ya yaptığı açıklamada, İsrail-İran gerginliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermeden “bugün olacakların engellenemeyeceğini” ifade etti. Öte yandan, İsrail medyasına göre, İsrail, ABD’ye İran’a yönelik saldırıya katılması talebinde bulunan resmi mektuplar göndermiş. Bunun yanı sıra, İran Tahran Valiliği, başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ talimatı verdi.