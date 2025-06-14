İsrail’in İran’a Saldırısı Başarıyla Gerçekleşti

İSRAİL’İN BÜYÜK SALDIRISI

İsrail, 1979’dan beri yani 46 yıl süresince İran’a yapılan en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu saldırı için Tahran’ın nükleer ve füze programlarına yönelik yıllarca hazırlık yapıldı. Saldırı, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad arasında ortaklaşa gerçekleştirildi. Walla News’in haberine göre, saldırının planlama aşaması sekiz ay sürdü. İsrail gizli servisi, İran’a gizlice hem Mossad ajanları hem de silah sistemleri soktu.

MOSAD’IN DRON ÜSSÜ KURMASI

Mossad’a bilgi veren İsrailli yetkililer, Tahran yakınlarında bir drone üssü kurulduğunu belirtti. Bu dronlar, gece yarısı harekete geçirildi. İran topraklarından havalanan İsrail dronları, Tahran’ın karadan karaya füze savunma rampalarını hedef aldı. Times of Israel’in haberine göre, Mossad ayrıca İran’a silah sistemleri de soktu ve bu sistemler İran’ın hava savunmasını etkisiz hale getirdi. Böylelikle, İsrail savaş uçakları, engel tanımadan İran’daki hedefleri vurma fırsatı buldu. Mossad komandoları, İran’ın orta kesiminde bulunan uçaksavarların yakınına hassas füzeler yerleştirdi ve böylece İsrail uçakları için ek bir koruma sağlandı.

SALDIRI FİKRİ EYLÜL’DE AĞIRLIK KAZANDI

Walla News, İran’a yönelik saldırı fikrinin geçen yıl Ekim ayında daha fazla ağırlık kazandığını aktardı. Özellikle Natanz’daki yeraltı uranyum tesisinin, sığınak delen bombalara karşı dayanıklı olarak inşa edilmeye başlanması, zaman baskısını ciddi şekilde artırdı. Buna paralel olarak, İsrail’in İran’a karşı saldırılarının devam etmesi bekleniyor. Wall Street Journal’a göre, operasyonun 14 gün sürebileceği iddia edildi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE GERÇEKLER

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son güne kadar İsrail’in İran’a saldırı konusunda karşı olduğunu dile getiriyordu. Ancak saldırı başladıktan birkaç saat sonra İsrailli yetkililer, her şeyin Washington ile önceden koordine edildiğini açıkladı. İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin saldırılara gerçekten karşı çıkmadığını öne sürdü. İsrailli yetkililere göre, Trump’ın açıklamaları, İranlıları İsrail’in saldırmayacağına inandırmak için bir “aldatmaca” olarak kullanıldı. Yetkililerden biri, “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” diyerek durumu özetledi.