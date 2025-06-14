İsrail’in İran’daki Operasyonu Konuşuluyor

DÜNYA İRAN’A YAPILAN SALDIRIYI KONUŞUYOR

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran saldırı, İsrail’in sabaha karşı İran’a düzenlediği saldırıdır. Saldırının detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İsrail, bu saldırıyı yıllar süren bir planlamanın neticesinde gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. İran’da üç aşamalı bir plan hazırlandığı belirtiliyor. İsrailli bir güvenlik kaynağı, “İsrail İran’a hava saldırıları düzenlemeden önce MOSSAD komandolarının İran’da bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiğini” aktarıyor.

SALDIRIYLA HEDEF ALINAN ŞEHİRLER

İsrail, sabaha karşı İran’ın Tahran dahil birçok şehirde nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. Ayrıca, İran’ın askeri kademesinin en üst düzey iki komutanı ile nükleer alanda çalışan bilim insanları da saldırıda hayatını kaybetti. Bu önemli saldırı, 200 savaş uçağı ile gerçekleştirildi ve İsrail tarihinin en büyük gizli operasyonlarından biri olarak kaydedildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’ın kalbinde üç aşamalı bir saldırı hazırlığı olduğu açıklanıyor.

PLANLAR VE UYGULAMALAR

Saldırının ilk aşamasında, İran’ın merkezindeki hava savunma noktaları hazır hedef haline getirildi. MOSSAD komandoları, İran’ın birçok stratejik noktasına önceden yerleştirilmiş güdümlü silah sistemlerini konumlandırdı. Bu silahlar, saldırı gecesinde hava savunma sistemlerine karşı etkin şekilde kullanıldı.

İkinci aşamada ise, sivil araçlara gömülü elektronik saldırı sistemleri devreye alındı. MOSSAD ekipleri, İran’ın radar ve hava savunma ağını köreltmek için özel teknolojileri sivil araçlarla bölgeye taşıdı ve bu sistemler saldırıdan kısa bir süre önce aktif hale geldi. Bu durum, İran’ın hava savunma komuta ağını geçici olarak devre dışı bıraktı.

KAMIKAZE DRONE OPERASYONU

Saldırının son aşamasında, Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu. MOSSAD, saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü drone’lar yerleştirdi. Saldırı gecesi, bu drone’lar İsrail’i doğrudan tehdit oluşturan silahların konumlandırıldığı noktaları vurdu. Bu operasyon, hedeflerin rahatsız edilmeden imha edilmesini sağladı ve operasyonun etkisini artırdı.