“İsrail’in Lübnan’a Yönelik Hava Saldırıları”

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail ordusunun son iki gün içinde Lübnan’ın değişik noktalarına yönelik gerçekleştirdiği 179 hava saldırısı, 8 Ekim 2023 tarihinden beri yapılan saldırıların toplamını 11 bin 340’a çıkardı. Bu süre zarfında Lübnan’daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 710 olarak bildiriliyor. Ayrıca, İsrail’in hava saldırılarında yaralananların sayısının 12 bin 592’ye yükseldiği hatırlatılıyor.

SIVINMA MERKEZLERİNE YERLEŞENLER ARTIYOR

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar için açılan sığınma merkezlerinin sayısı ise 1114’e ulaştı. Bu merkezlere şu ana kadar 189 bin 298 kişinin yerleştirildiği aktarılıyor. Raporda, İsrail’in bombardımanları sonucu göç dalgalarının devam ettiği vurgulanıyor. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dayandırılan verilerde, 23 Eylül-28 Ekim tarihleri arasında Lübnan’dan Suriye’ye geçen kişi sayısının 518 bin 440 olduğu ifade ediliyor. Bunların 353 bin 410’unun Suriyeli, 165 bin 30’unun ise Lübnan vatandaşı olduğu belirtiliyor.