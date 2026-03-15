İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan saldırılar, günler içerisinde Lübnan’a taşındı. Lübnan genelinde hava saldırılarına başlayan ve başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun bir bombardıman gerçekleştirirken, kara işgalini de genişletme kararı aldı.

İNSANLAR ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail’in saldırıları ve işgali sonucunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini aştığını açıkladı. İsrail, 2 Mart’ta başlattığı yoğun saldırılarını halen sürdürmektedir.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana yapılan saldırılarda ölü sayısının 850’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105’e ulaştığını bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk, 66 kadın ve 32 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edilerek, 58 sağlık çalışanının da yaralandığı kaydedildi. Bakanlık, daha önceki duyurusunda, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 826 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.