İsrail’in Lübnan’daki Yeni Saldırıları Açıklandı

İSRAİL’İN YENİ KATLİAMLARI ORTA DOĞU’DA SÜRÜYOR

İsrail’in Orta Doğu’daki katliam dizisi devam ediyor. Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesi valisi Beşir Hodr, İsrail’in gerçekleştirdiği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 54 kişinin yaralandığını duyurdu. Hodr, Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra başkent Beyrut’un güney banliyölerine de yeni saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının hala sürdüğünü söyledi.

BAYRUT BANLİYÖLERİNE YAPILAN SALDIRILAR

Dün, Beyrut’un güney banliyölerindeki birçok alana yönelik tahliye emirleri veren İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Ancak, yaşanan can kayıpları veya saldırıların hedefleri hakkında İsrail veya Lübnan’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.