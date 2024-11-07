More
Gündem

İsrail’in Lübnan’daki Yeni Saldırıları Açıklandı

israil-in-lubnan-daki-yeni-saldirilari-aciklandi

İSRAİL’İN YENİ KATLİAMLARI ORTA DOĞU’DA SÜRÜYOR

İsrail’in Orta Doğu’daki katliam dizisi devam ediyor. Lübnan’ın Baalbek-Hermel bölgesi valisi Beşir Hodr, İsrail’in gerçekleştirdiği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 54 kişinin yaralandığını duyurdu. Hodr, Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra başkent Beyrut’un güney banliyölerine de yeni saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının hala sürdüğünü söyledi.

BAYRUT BANLİYÖLERİNE YAPILAN SALDIRILAR

Dün, Beyrut’un güney banliyölerindeki birçok alana yönelik tahliye emirleri veren İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Ancak, yaşanan can kayıpları veya saldırıların hedefleri hakkında İsrail veya Lübnan’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Kacır İTÜ Projeleriyle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşasında önemli rol oynadığını vurguladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde proje ekipleriyle buluştu.
Ekonomi

Yeni İTÜ Binasının Açılışı Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ ile buluşarak gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.