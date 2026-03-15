İsrail’in Lübnan Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı artış göstermeye devam ediyor.

LÜBNAN’DA KAYIP SAYISI YÜKSELİYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 826’ya, yaralananların sayısının ise 2 bin 9’a yükseldiğini duyurdu. Ülkede meydana gelen yoğun hava saldırıları nedeniyle birçok sivil, bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor. Lübnan yönetimine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 2 Mart itibariyle şiddetli çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 831 bin 882’ye ulaştığını bildirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 28 Şubat’ta ABD ile gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından 2 Mart’ta Lübnan’daki Hizbullah’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile işbirliği yaptığı iddialarıyla hava operasyonlarına başlamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, başkent Beyrut’taki Dahiye bölgesine yönelik sert saldırılar gerçekleştirildiği ve hedef alınan unsurların Hizbullah ve Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı olduğu ifade edildi.

