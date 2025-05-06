“İsrail’in Saldırıları Son Bulmalı.”

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in bölgeyi herkesin katıldığı bir çatışma ortamına sürükleyen sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği ifade ediliyor. İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde gerçekleştirdiği saldırıların barış ve istikrarı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı. Bu durumun bölgesel ve küresel barışın sağlanması için önemli olduğu ifade edildi. “Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürüyor.” ifadesiyle Türkiye’nin yaklaşımı belirtilmiş oldu.

GAZZE’DE İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını onaylamıştı. Bu plan, Gazze’de daha fazla alanın işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini öngörüyor. Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından, yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini açıkladı.