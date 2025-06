İsrail’in Savaş Maliyeti Yüksek

İSRAİL’İN SAVAŞ MALİYETİ YÜKSELİYOR

İsrail, İran’a karşı sürdürdüğü savaşı ikinci haftasına taşırken, bu çatışmanın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik sonuçları da kendini gösteriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, savaşın yüksek maliyeti, İsrail’in uzun süreli bir savaşı devam ettirme kapasitesini zorlayacak. Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin bu savaşın finansal yükümlülüklerini üstlenmesinin kolay olmayacağını ifade ediyor.

DİPLOMASİK VE ASKERİ HARCAMALAR

Wall Street Journal’a göre, İsrail’in bu saldırı sürecindeki en büyük maliyet unsuru, İran füzelerini havada imha için kullanılan savunma sistemleri oluyor. Önleyici sistemlerin maliyeti günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Özellikle ABD ile ortak geliştirilmiş olan Davud’un Sapanı sistemi, her devreye girişte yaklaşık 700 bin dolarlık bir maliyet getiriyor. Uzun menzilli balistik füzeleri hedef alan Arrow 3 sisteminin tek bir önlemesi ise yaklaşık 4 milyon dolara mal oluyor. Arrow 2 sisteminin önleme maliyeti ise her seferinde yaklaşık 3 milyon dolara denk geliyor.

Askeri harcamalar sadece savunma sistemleriyle sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının İsrail topraklarından uzak mesafelerde saatlerce uçuş yapmasının da önemli bir maliyet getirisi var. Uzmanlara göre, bu uçakların bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 10 bin dolar civarında. Ayrıca, jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat giderleri de bu hesaplamaların dışındadır.

TAAHHÜTLER VE TAHMINLER

Askeri harcamalar dışında, savaşta meydana gelen tahribatlar da maliyetleri artırıyor. Hasar gören binaların onarım ve yeniden inşa süreçlerinin yalnızca İsrail için en az 400 milyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yükselen maliyetlerin, İsrail üzerinde savaşı hızlı sonlandırma yönünde baskı oluşturduğunu belirtiyor. İran’ın saldırılarının etkisiyle İsrail ekonomisinin çoğu durma noktasına geldi. Kritik altyapının hedef alınması en büyük endişelerden biri durumunda. Wall Street Journal’a göre, İran’la sürebilecek bir çatışmanın toplam maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu balistik füzelerin neden olduğu tahribatın, İsrail’in son yıllardaki diğer savaşlarında gördüğü zararlardan çok daha fazla olduğunu belirtiyor.